Enrico Chiarot, chi era l'agronomo che ha lavorato con il Comune morto sui Monti Lucretili

Appassionato della terra, delle piante e della geologia. È morto a 55 anni Enrico Chiarot. Era lui l'escursionista romano disperso da due giorni e ritrovato morto nel territorio del Parco Naturalistico regionale dei Monti Lucretili. Lascia due figlie gemelle di 15 anni.

Chiarot era un esperto della montagna, per questo al momento l'ipotesi più accreditata è che sia stato colto da un malore improvviso e non sia riuscito ad allertare i soccorsi. Dottore agronomo forestale e in passato anche docente presso la facoltà di architettura dell'università La Sapienza di Roma, è stato anche consulente di Roma Capitale e Acea Spa per la progettazione del verde.

Quando in Prati crollò un albero ferendo due persone, si occupò di uno screening incaricato dall'all'assessorato all'ambiente del Comune. Come agronomo del consorzio di Casalpalocco è stato responsabile di 5000 alberature. Nel suo curriculum anche la revisione dello stato del patrimonio arboreo del Bioparco di Roma.

L'allarme della sua scomparsa è stato dato dall'ex moglie martedì 27 dicembre, dopo che di Enrico Chiarot si erano perse le tracce. Immediatamente si sono attivati i carabinieri e la guardia di finanza oltre ai gruppi di ricerca della protezione civile. Il corpo è stato messo a disposizione della procura di Tivoli.

In tanti lo hanno ricordato come l'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi: "Ho avuto il piacere di conoscerlo e lavorare con lui durante questo primo anno di mandato come assessora con deleghe all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti. Un uomo con una grande esperienza e professionalità, che aveva voluto mettere a servizio della propria città. Alla famiglia ed ai suoi cari, esprimo la mia più affettuosa vicinanza".

Anche sui social in molti si sono stretti a lui. "Ciao cugino, che shock sentire questo messaggio che non vedevi l'ora di fare i tuoi viaggi nella natura. Adesso è il vostro viaggio dall'altra parte del velo. Grazie Enrico per la tua bellissima energia positiva che hai condiviso con me. Addio cugino", scrive Stefano. "Ciao Enrico, curerò con affetto i tanti bei ricordi delle nostre giornate e serate all'università", il messaggio di Francesco.