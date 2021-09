Ennesimo locale chiuso ad Ostia: in 400 ballavano senza mascherina

In totale sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 6.800 euro

Nella notte tra venerdì e sabato, verso l'una, a Ostia, nell'ambito di uno specifico servizio di controllo, i Carabinieri della Stazione di Ostia e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti presso uno stabilimento balneare, sul lungomare Paolo Toscanelli dove circa 400 persone stavano ballando con esecuzioni musicali con postazione dj. Si tratta del locale Pata Azul nello stabilimento village.

Uno dei titolari della società, affidataria dell'attività di somministrazione presso il suddetto stabilimento, è stato denunciato in stato di libertà, per violazione degli articoli 68-80 Tulps "esercizio di attività di pubblico intrattenimento e spettacolo in assenza delle autorizzazioni".

Gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri di Ostia hanno inoltre disposto la chiusura per 5 giorni della predetta attività, avendo accertato il mancato distanziamento sociale ed il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree tra gli avventori e la mancata sospensione di attività di discoteca, in violazione delle norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica.

Allo stesso rappresentante legale della predetta società è stata contestata la violazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande in assenza della prescritta autorizzazione. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 6.800 euro.