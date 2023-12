Amianto: Enea dovrà risarcire 50mila euro ai familiari di un lavoratore morto di mesotelioma

Quasi 50mila euro. Il tribunale di Roma ha condannato l’Enea (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) per la morte di Federico B., avvenuta a 78 anni per un mesotelioma pleurico legato all’esposizione alle fibre di amianto. Ai familiari, i due figli e la vedova, è stato riconosciuto un risarcimento pro quota pari a 49.319 euro.

Lo fa sapere l’Osservatorio Nazionale Amianto, riferendo che "l’uomo, nato a Roma e residente ad Anguillara Sabazia, aveva prestato servizio per 34 anni presso il Centro Enea di Casaccia, nello specifico al Laboratorio di Tecnologie dei Materiali, svolgendo mansioni finalizzate allo studio e alla ricerca dei materiali (in particolare dei metalli). Qui è stato esposto fino al prepensionamento a radiazioni pericolose e a materiali contenenti amianto, anche dopo la messa al bando del minerale, senza per altro essere dotato di adeguati strumenti di prevenzione e protezione. La terribile diagnosi era arrivata nel 2016 e, dopo un anno di atroci sofferenze, l’uomo è deceduto nel maggio 2017".

Secondo l'Ona, "l’amianto fu ampiamente utilizzato in Enea, presente nelle cosiddette baracche, perfino nei pavimenti e negli impianti, come quello elettrico, termoelettrico e idraulico, e anche quello del gas, utilizzato, per condurre gli esperimenti con la fiamma".

“Questa sentenza, qualora passasse in giudicato, aprirebbe le porte al risarcimento dei danni anche per tutti gli altri lavoratori esposti – sottolinea Ezio Bonanni - Al momento è pendente una ulteriore causa al fine di ottenere un ulteriore risarcimento del danno, cioè quello da perdita del rapporto parentale".