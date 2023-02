Incendio distrugge lo storico Emporio Venturi

Un incendio ha distrutto lo storico Emporio Venturi di piazza Pia, ad Anzio, uno dei negozi di giocattoli più noti e famosi della cittadina.

Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 in modo molto violento, e hanno costretto all’evacuazione dell’intera palazzina: praticamente devastato il locale, e con esso tutti i materiali contenuti al suo interno.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti polizia di Stato, polizia locale, carabinieri e protezione civile. La piazza è stata transennata per consentire le operazioni di spegnimento, sotto gli sguardi scioccati degli abitanti e anche dei proprietari dello storico emporio, accorsi a vedere cosa stesse accadendo. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, non è escluso che possa essere dovuto a un guasto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà da parte delle migliaia di persone che nel corso degli anni hanno fatto acquisti dalla famiglia Venturi, in attività da oltre 140 anni: “Chi non è di Anzio non può comprendere la ferita che quelle fiamme hanno generato in noi - è uno dei commenti - Ora, però, sarebbe bello vedere una corsa alla solidarietà alla famiglia Venturi affinché il grande emporio continui la nostra storia. Sarebbe bello che Anzio fosse comunità”.