Emmanuele travolto e ucciso da un Suv, l'ipotesi dei vigili: alla guida il figlio senza patente

"Ero io alla guida. Non ricordo cosa sia successo". Queste le parole che la 46enne proprietaria del Suv che ha travolto e ucciso Emmanuele Cleber Catananzi ha riferito agli inquirenti dopo l'incidente stradale che ha poi comportato la morte del 29enne di origini brasiliane. Nella vettura insieme a lei il figlio 18enne, che ha poi confermato ai vigili urbani quanto riferito dalla madre. Il sospetto degli agenti della polizia locale e della procura è però che al volante della Bmw X4 non ci fosse la donna, bensì il neo maggiorenne, che non ha ancora conseguito la patente di guida. Uno scambio di persona che la mamma avrebbe riferito nel tentativo di salvare il giovane figlio dall'accusa di omicidio stradale.

Travolto da un suv a Tor Bella Monaca

La tragedia in cui ha perso la vita Emmanuele Catananzi è avvenuta lo scorso 9 febbraio in via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca. Erano da poco passate le 14:30 quando il 29enne (che stava camminando sul marciapiede), venne travolto da un Suv che lo travolse scaraventandolo in seguito all'impatto contro alcune vetture in sosta. La vettura invece terminò la sua corsa contro 4 macchine parcheggiate regolarmente sulla strada del quartiere della periferia est della Capitale.

La morte dopo il trasporto in ospedale

Da subito in condizioni disperate, Emmanuele Catananzi venne trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata, dove i medici non poterono far nulla se non accertarne la morte. Un incidente ad alta tensione: subito dopo lo schianto infatti si riversarono in strada decine di residenti infuriati con la persona che si trovava alla guida dell'auto, tanto da richiedere l'intervento della polizia per riportare la calma. Momenti concitati, nel corso dei quali il figlio alla guida potrebbe essersi scambiato di posto con la madre, in quanto senza patente, non avendola mai conseguita.

Il racconto di mamma e figlio

Trasportata in ospedale per essere sottoposta ai test alcolemici e tossicologici di rito la donna è risultata poi negativa. Ascoltata negli uffici del comando del VI Torri della polizia locale di Roma Capitale assieme al figlio, entrambi affermarono con certezza che alla guida del Suv ci fosse la donna. Dichiarazioni che però non hanno convinto appieno gli agenti degli uffici di viale Duilio Cambellotti che stanno svolgendo ulteriori accertamenti senza lasciare nulla al caso.

L'ipotesi della polizia locale

Sequestrata la vettura, con la donna denunciata per omicidio stradale, l'ipotesi al vaglio è che alla guida della Bmw X4 potesse esserci il figlio. Ascoltati i testimoni i caschi bianchi hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona al fine di comprendere chi si trovasse realmente alla guida al momento della tragedia. Qualora si accertasse che fosse il figlio, la 46enne potrebbe finire nei guai per falsa testimonianza, con il ragazzo che potrebbe invece rispondere al posto della madre del reato di omicidio stradale.