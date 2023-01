Schianto sulla Ostiense, Emmanuel Edagha muore a 31 anni

È Emmanuel Edagha l’ennesima vittima delle strade romane. Edagha, 31 anni, era alla guida della moto che venerdì mattina si è scontrata contro un’auto sulla via Ostiense, fra Giardino di Roma e Casal Bernocchi, un urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Emmanuel è il figlio di Ernest Edagha, pastore della chiesa apostolica africana di Roma. Laureato in ingegneria chimica alla Sapienza, per gli amici e la famiglia era “Junior”. Decine i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa: “Persone come te, sono veramente rare, sembrano le solite frasi di circostanza, ma per chi ti conosce nel profondo sa che è davvero così - è uno dei messaggi condivisi dagli amici - continuo e continuerò a parlare di te al presente, perché il segno che hai lasciato è visibile in tutti noi”, e ancora “Grazie per ciò che sei stato. Per il tuo amore, per il tuo esempio, per il tuo sorriso (non dimenticherò mai la tua risata così contagiosa), per il tuo essere. Non ti dimenticheremo mai perché sarà impossibile farlo”.

L’incidente in cui ha perso la vita Edhaga è avvenuto intorno alle 6:45 di venerdì 13 gennaio, all'altezza di via di Malafaede. Il 31enne era in sella alla sua Benelli quando si è scontrato con una Opel Meriva condotta da una donna italiana di 28 anni che si è subito fermata a prestare soccorso. Purtroppo inutili i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarlo: Emmanuel è morto sul posto, una delle tre vittime delle strade di Roma in un solo giorno.