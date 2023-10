Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, il 10 ottobre voto in Senato sulla commissione d'inchiesta

Inizierà in Aula al Senato martedì 10 ottobre alle 16.30 l'esame per l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, formata da 20 deputati e 20 senatori, per la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Dopo il voto della Camera quello di palazzo Madama costituirà il via libera definitivo alla Commissione. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo come riferito in Aula dal presidente di turno Mariolina Castellone. Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, si è limitato a rilanciare la notizia sui social senza commenti, ma da giorni si era detto favorevole al nuovo organismo, denunciando in passaato "pressioni" del Vaticano sullo per bloccarne la nascita.

L'organismo d'indagine, se approvato, avrà poteri analoghi a quelli della magistratura inquirente, sarà formato da 20 deputati e 20 senatori, potrà disporre di un appannaggio di 50 mila euro l'anno e dovrà chiudere i lavori entro la fine della legislatura. Il disegno di legge che il 10 ottobre sarà votato al Senato ricalca quello che ha ricevuto l'ok della Camera. L'inchiesta parlamentare porrà sulla stesso piano la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori.