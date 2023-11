L'ultimo saluto a Emanuel Barrassi, lascia una moglie e una bambina piccola

Palestrina piange Emanuel Barrassi. Si sono tenuti venerdì pomeriggio nella piccola chiesa di Carchitti (frazione del comune della provincia di Roma) i funerali del 42enne. Il controllore di volo dell'Enav di Ciampino morto mercoledì pomeriggio mentre era tornato a casa e stava per parcheggiare la sua auto nel garage.La macchina si sarebbe sfrenata mentre lui stava aprendo la serranda e lo avrebbe schiacciato contro la basculante del box auto.

Il ricordo dei colleghi e della nipotina

Inutili i soccorsi dei vicini e della suocera e del personale del 118 dell'ospedale di Palestrina. L'uomo lascia la moglie e una bambina di tre anni. Come scrive FrosinoneToday sono state tante le persone che hanno voluto portare l'ultimo saluto all'uomo residente a Carchitti. Frazione che piange ben tre giovani morti a distanza di qualche settimana. Toccante il ricordo fatto da alcuni colleghi che hanno descritto Emanuel come una persona eccezionale dal carattere mite e sempre disponibile.

Grande appassionato di motori, auto d'epoca e di aerei. Straziante il ricordo della nipote adolescente che l'ha descritto come uno zio sempre presente e disponibile che non ha fatto mai mancare il suo apporto alla famiglia. Sul posto anche i carabinieri a Cavallo del reparto di Tor di Quinto per l'ultimo saluto ad Emanuel. La salma è stata trasportata dalle pompe funebri Torrisi di Palestrina nel vicino cimitero di Carchitti.