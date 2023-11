Schiacciato dall'auto mentre chiude il garage, morto 42enne

Schiacciato dall'auto contro la basculante del garage della sua abitazione. Così è morto un uomo residente a Palestrina. Quarantadue anni, Emanuel Barrassi è deceduto sul colpo.

La tragedia è avvenuta mercoledì pomeriggio a Carchitti, frazione del comune della provincia romana. Uscito con la sua auto dalla rampa del garage della sua abitazione di via Lago Santa Caterina, l'uomo è sceso dalla vettura per andare a chiudere la serranda del box. Poi la tragedia, consumatasi in pochi attimi. La macchina, per cause ancora in via di accertamento, si è sfrenata e lo ha schiacciato contro il garage dopo aver preso velocità nella discesa di accesso al box.

Richiesto l'intervento ai soccorsi sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che accertare il decesso di Emanuel Barrassi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Cesareo e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Palestrina.

Eseguiti i primi accertamenti sulla tragedia indagano gli investigatori dell'Arma.