Gomorra albanese, così l'amico di Diabolik che si proclamava "Dio" voleva prendersi Roma

"Prima ti faccio a pezzi e poi ti butto pezzo, pezzo dal balcone". Violento, spregiudicato, pronto a uccidere e con l'ambizione di arrivare ovunque perché lui, che di sè diceva "il Dio sono io", non voleva fermarsi. Elvis Demce, 36 anni, è il protagonista più cruento della Gomorra albanese raccontata dalle indagini dei carabinieri, della procura di Roma e della direzione distrettuale antimafia.

Non un romanzo, ma un altro capitolo della faida criminale per il predominio dello spaccio a Roma. Fatti che hanno avuto una vera e propria escalation dopo l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik. Demce, secondo gli investigatori, era un uomo molto vicino all'ex capo degli Irriducibili della Lazio. Erano amici, quasi ne simulava la gesta. Sicuramente la voglia di prendersi tutto. Ad ogni costo.

Chi è Elvis Demce

In sostanza, Demce seguiva le sue orme, anche nei locali che frequentava. Quelli di Ponte Milvio come quello in cui lavorava Adrian Pascu, anche lui albanese e ucciso a colpi di pistola nell'adrone di un palazzo di Primavalle. I due, stando a quanto emerso fino ad ora, non si conoscevano. Fatto sta che aveva messo in piedi un batteria di spacciatori fluida, giovane e piena di contatti importanti.

Faceva affari per importare droga con i gruppi criminali di Acilia, con emissari legati ai narcotrafficanti olandesi e colombiani e con un l'ex calciatore Alessandro Corvesi, arrestato con 27 chili di cocaina. E poi, appunto, i rapporti diretti con Piscitelli e i camorristi del clan Mazzarella per i quali avrebbe cercato di recuperare alcuni crediti.

"Vuole diventare il capo dei capi"

Insomma, un pezzo grosso nello scacchiere del narcotraffico di Roma. Uno che, con il vuoto lasciato dal suo amico Diabolik, voleva crescere sempre di più. E Demce, per farlo, secondo quanto emerso, non si faceva scrupoli nell'imporre ai fratelli Primavera di San Basilio, fino al momento del loro arresto, 15mila euro al mese di risarcimento. Soldi che servono per pagare un "buffo" di 100.000 euro, derivante da una partita di stupefacente non corrisposta. Per mettergli pressione, affinché i due fratelli nonostante l'arresto continuassero a pagare, Demce aizza i suoi uomini, e li carica senza badare troppo al sottile: "Prendetegli il fratello, sequestratelo e staccategli tutte e due le braccia".

Chi parlava di lui, intercettato a sua insaputa, non lesinava argomentazioni che ne sottolineavano la voracità della sua ambizione: "Vuole diventare il capo dei capi. Mi disse 'ascolta, noi due dobbiamo prendere tutta Velletri' e gli ho risposto 'non solo Velletri, possiamo prendere tutto il Lazio'". Un altro, invece, quando fu scarcerato per la storia che lo aveva visto implicato e poi assolto nell'omicidio di Federico Di Meo, già subodorava che qualcosa sarebbe presto cambiato. In peggio forse: "È uscito il padrone di casa, è uscito l'Isis, mo andateneve a chiudere tutti quanti".

Ermal Arapaj, il rivale di Demce

A frapporsi tra Demce e il suo desiderio di espandersi, era Ermal Arapaj, anche lui albanese. 'Ufo', così lo chiamano i suoi, aveva messo in piedi un gruppo capace di fare soldi - e molti - con la droga. Una banda che aveva preso la piazza di spaccio di Demce, quando era fuori gioco perché in carcere. Il suo ritorno in campo, però, ha rimescolato il mazzo. Le conversazioni intercettate hanno confermato l'astio nutrito da Demce nei confronti del connazionale tanto che Demce il 9 luglio del 2020, nel comune di Lanuvio, aveva progettato un attentato contro il rivale.

Un agguato al quale Arapaj era riuscito a sottrarsi sparando per primo e colpendo ad una gamba uno degli esecutori, incaricati da Demce. La mattina del 5 settembre 2020, il gruppo di Demce avrebbe quindi appiccato un incendio, a Velletri, ai danni della villa e delle auto di Arapaj e alla compagna. Una escalation violenta che ha costretto Arapaj alla fuga in Spagna, per il timore di ritorsioni. "Gli dovete levare tutti i denti", diceva ai suoi Demce parlando di 'Ufo'. Una guerra tra i due che sarebbe finita nel sangue se gli arresti di Arapaj prima e di Demce poi, non avessero interrotto - almeno per ora - questa faida.