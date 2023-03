Elisabetta Beltrame, la runner romana morta a 36 anni per un male incurabile

Un destino amaro. Elisabetta Beltrame è morta a 36 anni a causa di un male incurabile. Romana e runner, il suo cuore ha smesso di battere nel giorno del suo compleanno e della Roma Ostia. La corsa, la sua passione, e i tanti sorrisi. In tutte le foto presenti sul suo profilo Facebook, Elisabetta è ritratta così: sorridente e che vola sull'asfalto correndo.

A riportare la notizia sono molti siti di atletica, anche quello della Fidal. Elisabetta Beltrame era iscritta con la Laziolimpia Runners Team, riportando buoni risultati: "È salita in cielo oggi nel giorno del 36esimo compleanno. La ricordiamo con affetto dedicandole una preghiera. Vola a correre in alto Elisabetta", scrive la società su, postando una sua immagine.

Conosciutissima nel mondo del running laziale e romano, in molti ieri, proprio all'arrivo della Roma Ostia, hanno voluto dedicare un pensiero, una foto o un post su Facebook. Alla sua famiglia, nonché a chi l'ha sempre amata e stimata, il calore del mondo sportivo.

"Ancora una volta ci rendiamo conto quanto la vita sia ingiusta nei confronti delle persone speciali come Elisabetta Beltrame che nel giorno del suo 36° compleanno purtroppo ci lascia per colpa di un male incurabile e devastante. Elisabetta è stata una Atleta importante di questi ultimi anni con dei risultati interessanti e molte vittorie nella sua bacheca, ha regalato molto al mondo dell'Atletica e della corsa in generale ma sopratutto ci ha regalato la cosa più bella...il suo grande sorriso che porteremo sempre nei nostri cuori" scrive Talenti Running Team.

Anche tutta la Fidal Lazio, con in testa il suo presidente Fabio Martelli, "esprime il più profondo cordoglio per una morte che colpisce tutto il mondo dell'atletica capitolina e regionale".

"Athletica Vaticana ricorderà Elisabetta fraternamente, nella preghiera, nella Messa del Maratoneta che sarà celebrata sabato 18, alle ore 18, nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo" scrive Athletica Vaticana. "ll GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani si unisce al dolore di della famiglia e degli amici per la prematura scomparsa di Elisabetta Beltrame, grande atleta e splendida persona.Istruttrice al nostro Young Team per due anni, amata da tutti i bambini" si legge in un altro messaggio. I funerali di Elisabetta Beltrame saranno celebrati martedì, alle ore 10.30, nella chiesa di San Filippo Neri in via delle Sette Chiese 203.