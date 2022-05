Scomparsa da casa da più di 24 ore, appello per ritrovare la giovane Elisa

Doveva entrare in classe in seconda ora. Uscita da casa per recarsi al liceo a Prati di lei si sono però perse le tracce. A sparire misteriosamente da oltre 24 ore Elisa, giovane studentessa di 17 anni residente in zona Valle Aurelia. Staccato il telefono dalle 10:20 di lunedì 16 maggio, la mamma ed il papà hanno sporto denuncia in commissariato con le forze dell'ordine che si sono attivare per ritrovarla, al momento senza esito.

A lanciare l'appello sui social la madre, Loredana, che ha postato le foto dell'adolescente sui gruppi di quartiere: "Da 24 ore non ho notizie di mia figlia Elisa. L’ultima cella telefonica agganciata, che risale alle 10 di ieri mattina, risulta nell’area Tuscolana Anagnina a Roma. Potrebbe aver preso un pullman. La polizia e tutte le forze dell’ordine la stanno cercando. Elisa ha 15 anni. Dovrebbe indossare dei pantaloni colorati e delle scarpe nere Vans basse. Ha una felpa nera e uno zaino nero. È alta 1.60 metri. Ha i capelli come nelle foto".

Un appello rilanciato dallo zio dalla minorenne, fratello della madre: "Siamo molto preoccupati ed in ansia per Elisa - spiega a RomaToday Giuseppe Pungitore -. Domenica sera aveva fatto un concerto con il suo gruppo ed aveva fatto un po' più tardi rispetto al solito". Da qui la decisione di entrare a scuola per una volta a seconda ora. "Ma dalle 10:20 il suo telefono è staccato, la madre l'ha chiamata e le ha risposto con un messaggio che stava aspettando di entrare a scuola".

Ma di Elisa da allora si sono perse le tracce: "Tramite la polizia abbiamo scoperto che ha preso la metro a Valle Aurelia e dopo aver fatto cambio con la linea B è scesa alla stazione Anagnina". "Ripresa dalle telecamere è stata vista mentre si avviava verso i capolinea dei bus che portano ai Castelli Romani". Poi il nulla. "Chiunque dovesse incontrarla o pensa di averla incrociata vi prego di farmelo sapere tramite Messenger o al numero 3396401410".

Denunciata la scompara in commissariato, come comunicano dalla questura di Roma: "Massimo impegno delle forze dell’ordine per le ricerche della minore scomparsa nella giornata di ieri. Elisa al momento della scomparsa indossava un pantalone colorato e delle scarpe nere Vans basse, una felpa nera e uno zaino dello stesso colore. E’ alta 1,60 metri, corporatura media carnagione chiara, capelli di colore rosso . A denunciarne la scomparsa, la mamma. Se qualcuno dovesse riconoscerla può contattare il 112 Nue".