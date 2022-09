"Mi hanno sequestrata": scatta la caccia all'uomo (anche con gli elicotteri)

"Aiuto mi hanno sequestrata. Sono stata rinchiusa dentro un casale da un pastore sardo". Questa la richiesta d'aiuto fatta al 112 alle 9:20 di stamattina da una donna. Una chiamata al numero unico per le emergenze che ha fatto scattare l'allarme tanto da far alzare in volo nell'area indicata dalla denunciante gli elicotteri della polizia. Succede a Torre Angela in seguito ad una richiesta d'intervento al nue per "soccorso ad una persona". Aperto il casolare di via Casetta Mistica, all'interno dello stesso nessuna donna, ma due uomini italiani stupiti dall'arrivo dei soccorritori che hanno negato di aver sequestrato una donna, di cui al momento si sono perse le tracce.

Un vero e proprio mistero quello accaduto venerdì 16 settembre in via Casetta Mistica, strada secondaria del quartiere del VI municipio delle Torri. Un "accertamento negativo" in prima battuta che non ha però fermato la polizia, con gli agenti entrati dentro al casolare con l'ausilio dei vigili del fuoco. Nonostante della denunciante al momento non ci sia traccia, gli agenti non stanno lasciando nulla al caso e dopo aver ascoltato le due persone - entrambi italiani - trovate all'interno del casale stanno proseguendo le ricerche della donna che dopo aver chiamato il 112 ha spento il telefono cellulare ed al momento risulta "irreperibile".

Elicottero in volo sopra ai cieli di Torre Angela che ha comunque allarmato gli abitanti del quartiere della periferia est della Capitale, dando vita ad una serie di falsi allarmi resi pubblici dai residenti sulle pagine facebook di un gruppo di quartiere: "Dicono che hanno trovato una persona morta, probabilmente uccisa è tutto il casale sottosopra", scrive una donna. Ed ancora: "Ho sentito una sparatoria. E si è nascosto al casale con ostaggio così ha detto un ragazzo che guardava li".

Omicidio e spari di cui al momento non risulta traccia. Resta il mistero dell'allarme lanciato al 112 dalla donna che denunciava di essere stata sequestrata, con il telefono cellulare da cui è partita la chiamata poi trovato dalla polizia. Sulle tracce della fantomatica signora ci sono ora gli agenti delle volanti. Resta da accertare se si sia trattato di un falso allarme o altro, aspetto che potrà essere chiarito una volta rintracciata la donna "rinchiusa dentro un casale da un pastore sardo".