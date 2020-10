Guerriglia a Roma, caccia all'uomo a Prati: elicottero sul centro di Roma

Caccia all'uomo dopo i disordini di piazza del Popolo. Teppisti in fuga, prima verso piazzale Flaminio, poi nelle stradine della zona, infine sul lungotevere. Riformato il gruppo e ripresa la guerriglia, incalzati dagli idranti della polizia, i facinorosi che hanno messo a ferro e fuoco piazza del Popolo, si sono dispersi nel quartiere Prati, passando da ponte Regina Margherita, verso piazza della Libertà prima e via Cola di Rienzo poi.

E' qui che dalle 20.20 un elicottero sta sorvolando la zona in quella che è una vera e propria caccia all'uomo. La polizia, dopo la seconda carica, si è attestata a ponte Regina Margherita. In via Cola di Rienzo, secondo quanto abbiamo potuto accertare, i facinorosi non hanno lasciato segni di guerriglia.

Bloccato il traffico. Gli automobilisti sono stati usati come veri e propri scudi: i teppisti, incuranti, hanno lanciato petardi e bottiglie sopra contro la polizia, sopra le auto, generando il panico tra i tanti romani. Alle 22, secondo le ultime informazioni, risultano 12 le persone fermate.