Bronx Pigneto: quartiere della movida cinto d'assedio

Dal grido d'allarme dei residenti ai controlli alto impatto. Pattuglioni inteforze che hanno cinto d'assedio per tutto il pomeriggio di martedì le zone del Pigneto, del Prenestino e di Porta Maggiore. Un elicottero in cielo, posti di blocco e controlli ai passanti e agli esercizi commerciali. Una risposta alle richieste di maggiore controllo da parte degli abitanti e dei frequentatori del quartiere di Roma Sud. Proprio il Pigneto nelle ultime settimane è infatti salito alla ribalta delle cronache romane per la recrudescenza di fenomeni criminali: risse, liti, accoltellamenti, furti in casa, scippi, rapine e violenze sessuali.

In risposta ai fatti di sangue nella giornata di martedì 12 marzo, poliziotti del commissariato Porta Maggiore, insieme ai militari dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, polizia locale Roma Capitale e personale della Asl Roma2, con l’ausilio dei cani antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un servizio ad alto impatto nella zona.

Mirati controlli amministrativi diretti al contrasto del fenomeno dell’abusivismo e dello sfruttamento della manodopera irregolare nei vari settori lavorativi, oltre a specifiche attività finalizzate alla prevenzione e repressione di fenomeni di spaccio di droga nella zona, e al contrasto dei reati predatori.

Nel corso dell’attività sono state identificate in tutto 360 persone, controllati 218 veicoli, di cui uno poi è stato rimosso e sono state contestate 30 violazioni del codice della strada; inoltre sono stati controllati 10 esercizi commerciali, di cui 4 sono stati sanzionati.

In particolare, nei 4 esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande siti in via Casilina, gli operatori hanno effettuato ispezioni amministrative, riscontrando gravi condizioni igienico sanitarie; per tali motivi, i titolari sono stati sanzionati per un ammontare di 13.800 euro e, per uno dei locali sanzionati, personale dell’ Asl ha disposto la chiusura.