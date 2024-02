Elia17Baby condannato a 10 anni. Il trapper romano accoltellò un uomo alle spalle

La Corte d'appello di Sassari non ha fatto scontri e ha confermato la condanna a 10 anni di reclusione per il trapper 27enne romano Elia Di Genova, alias Elia 17Baby, riconosciuto colpevole di tentato omicidio per aver accoltellato alla schiena un ragazzo il 14 agosto 2022 nella spiaggia di Marinella, a Porto Rotondo.

I giudici hanno confermato anche una provvisionale di 100mila euro alla vittima come risarcimento del danno. Applicata per l'imputato anche la misura della libertà vigilata per 3 anni. Il 12 giugno 2023 il tribunale di Tempio Pausania aveva condannato il trapper alla stessa pena, 10 anni di reclusione, con rito abbreviato, due anni in più rispetto a quanto aveva chiesto il pm.

L'aggressione era avvenuta al termine di una discussione fra un gruppo di giovani romani, tra cui Elia 17Baby, e gli addetti alla sicurezza di un locale notturno che li avevano allontanati perché troppo molesti. Nella discussione si era intromesso anche il ragazzo poi accoltellato, cercando di placare gli animi e convincere il gruppo arrivato dalla capitale ad andare via.

Secondo quanto emerso, l'uomo era stato poi aggredito alle spalle dal gruppo, che lo aveva colpito con calci e pugni anche mentre era a terra. Poi si era rialzato, ma è stato colpito alla schiena da un fendente inferto da Elia Di Genova. La pugnalata aveva lesionato la colonna vertebrale. Dopo la prima sentenza di condanna il trapper aveva sbeffeggiato la vittima sui social alludendo all'invalidità parziale della sua vittima dopo il ferimento. Ora la condanna in Appello.