Elena Aubry morta a causa di una buca: chiesto il rinvio a giudizio per sette persone

Rinvio a giudizio per 7 persone e condanna a due anni in abbreviato per l’unica che ha chiesto questo rito: sono le richieste che la pm Laura Condemi ha avanzato nel corso dell'udienza preliminare del procedimento per la morte di Elena Aubry, la 26enne che nel maggio 2018 ha perso la vita in un incidente mentre guidava la sua moto lungo via Ostiense

Tra gli imputati, accusati di omicidio stradale in concorso, ci sono sei funzionari comunali, tra cui due ultimi direttori del Simu (dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana), mentre il responsabile della sorveglianza della ditta vincitrice dell'appalto per la manutenzione della strada (Esgra) ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato. Chiesto il rinvio a giudizio anche per il responsabile della Esgra.

La decisione del gup è attesa per il 16 novembre, oltre quattro anni dopo l’incidente che è costato la vita a Elena. In aula, lunedì mattina, era presente anche la mamma della 26enne, Graziella Viviano, che negli ultimi tre anni ha lavorato senza sosta su più fronti e seguito ogni singolo sviluppo dell’iter giudiziario partito dopo la morte di Elena facendo della prevenzione, della sicurezza e della tutela degli utenti più fragili della strada il suo manifesto personale.

“Comunque vada, sarò perdente, perché non riporterò a casa Elena - ha detto Viviano alla vigilia dell’udienza preliminare - Domani vado ad un processo dove i soli vincitori saranno quelli che magari non avranno mai sentito parlare di Elena, ma non cadranno su una buca, su un dosso, su gli aghi di pino che ci potevano essere ma che loro non hanno trovato, perché una sconosciuta, una madre folle, per delega di un Angelo, gli ha spazzato dalla strada, con dolore, con lacrime, col sangue di chi amava più della sua vita. Ma va bene così”.

Elena Aubry il simbolo delle carenze in termini di sicurezza stradale

La procura accusa di omicidio stradale, oltre che i due responsabili del Simu, anche il direttore tecnico del Municipio X, il direttore dei lavori dell’Ufficio Manutenzione e pronto intervento del Municipio IX e il responsabile della manutenzione ordinaria del lotto di strada dove è avvenuto l’incidente.

Elena è morta finendo con la moto in una delle tantissime (e pericolosissime) buche che costellano le strade romane, una voragine che le ha fatto perdere il controllo e l’ha fatta andare a sbattere contro il guardrail. Il suo volto, insieme con la voce della madre Graziella, è diventato il simbolo di una battaglia sulla responsabilità, di istituzioni ed enti in primis, sopratutto quando si tratta di sicurezza stradale: negli ultimi anni decine di motociclisti sono morti a causa di buche, dossi e asfalto dissestato, vite spezzate in alcuni casi anche da una manutenzione stradale scarsa, se non inesistente.

Proprio a questo proposito il Tar del Lazio ha recentemente intimato al Comune di Roma di mettere in atto tutti gli interventi necessari a mettere in sicurezza le strade costellate di buche, dossi e incroci pericolosi, accogliendo le richieste formulate dal Codacons con una class action e dando 180 giorni di tempo per farlo. Per i giudici amministrativi, Roma Capitale non ha raggiunto gli obiettivi strategici elencati dal Documento Unico di Programmazione (Dup) 2018-2020 di Roma Capitale, il che significa che gli standard qualitativi del servizio di manutenzione stradale nella capitale non sono stati raggiunti.

“Io ho avuto la fortuna di avere un grande magistrato che ha capito l’assurda ingiustizia di quello che era successo - aveva detto Viviano a RomaToday - Elena era un motociclista esperta, andava piano e non ha effettuato alcuna manovra imprudente. Tutti gli accertamenti hanno dimostrato che a farla cadere e a ucciderla è stata quella buca, frutto dell’incuria e della negligenza. Dimostrazione ne è il fatto che dopo 15 giorni sono cadute altre due persone su quel tratto di strada. La vicenda di Elena è stata così emblematica, ha scosso così tanto le persone da dover dire ora basta”.