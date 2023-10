Elena morta in un incidente su strada dissestata, una condanna in Appello. La mamma: "Sentenza svolta"

I giudici della Corte di Appello di Roma hanno condannato a un anno e sei mesi Alessandro Di Carlo nel processo per la morte di Elena Aubry, la 26enne deceduta nel maggio 2018 in un incidente in moto in via Ostiense. In primo grado Di Carlo, responsabile della sorveglianza della ditta vincitrice dell'appalto per la manutenzione della strada, era stato condannato, dopo il processo in rito abbreviato, a due anni.

Con la sentenza i giudici di secondo grado hanno riconosciuto le attenuanti generiche rideterminando la pena in un anno e sei mesi. Per lo stesso fatto altri sette imputati, accusati di omicidio stradale in concorso, tra cui funzionari comunali, sono già stati rinviati a giudizio e per loro il processo è fissato per il 9 luglio 2024 davanti alla settima sezione penale.



''È arrivata la sentenza e comunque oggi pomeriggio Elena non rientrerà a casa, ma molti ragazzi, padri, madri e cittadini, grazie a questa sentenza, a questa "svolta" di civiltà nel nostro Paese, da oggi in poi potranno tornare alle loro famiglie. Perché chi si prenderà l'onere di gestire una strada, dovrà chiedersi se quella strada "è sicura" e provvedere al riguardo. Oggi la magistratura ha portato il nostro paese avanti in civiltà e in democrazia. Oggi ha vinto il rispetto verso il cittadino", ha detto la madre della vittima Graziella Viviano.