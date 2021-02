El Shaarawy sorprende ladro d'auto, lo rincorre e lo fa arrestare

I fatti in via Sudafrica all'Eur nel pomeriggio di venerdì

Uno scatto e poi un vero e proprio placcaggio. Stephan El Shaarawy non è ancora tornato in campo dopo aver risposato il progetto Roma, ma ieri ha mostrato la sua forma ad un ladro. Già, perché il faraone - questo il soprannome del 29enne savonese - ieri è riuscito a sventare il furto della sua auto, permettendo l'arresto del ladro.

I fatti nel pomeriggio di ieri all'Eur, in via Sudafrica. L'attaccante dei giallorossi ha notato il ladro che aveva già rotto il finestrino della sua macchina, una Porsche Cayenne. Ne è nato un piccolo inseguimento concluso con un placcaggio del calciatore al malvivente.

Contemporaneamente dei passanti, che assistevano alla scena, hanno richiamato l'attenzione di una pattuglia del commisariato Esposizione in transito in zona in quel momento. Gli agenti, accorsi in aiuto di El Shaarawy hanno bloccato e arrestato il ladro, un cittadino originario del Cile, già noto alle forze dell'ordine.