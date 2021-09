El Shaarawy esulta: archiviata la denuncia per lesioni

Il pm ha chiesto l'archiviazione sul caso El Shaarawy. L'attaccante della Roma era stato denunciato per lesioni dal ladro che voleva rubargli l'auto

Stephan El Shaarawy sta vivendo un momento magico con la Roma. Il Faraone domenica contro il Sassuolo ha siglato nel recupero il gol vittoria e contro il CSKA Sofia ha segnato il momentaneo 2-1 giallorosso. Le buone notizie per il numero 92 romanista però non finiscono qui e continuano pure fuori dal campo. Infatti è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta, a suo carico, di pestaggio.

La vicenda

La vicenda risale al febbraio 2021 quando El Shaarawy all'Eur ha placcato un 30enne cileno che stava provando rubargli l'auto. L'uomo, bloccato, è stato arrestato ma ha sporto denuncia al calciatore della Roma per lesioni. Secondo la versione dell'uomo El Shaarawy l'avrebbe fermato e picchiato.

L'esito

Il legale di El Shaarawy aveva commentato così la vicenda: "Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto". Il Pubblico Ministero ha però chiesto l'archiviazione del caso. Per il PM infatti il calciatore della Roma non ha alzato le mani sul malvivente, e non è stato colpevole di nessun pestaggio.