Un operaio di 29 anni è morto schiacciato da una gru

Edoardo Serafini, un operaio di 29 anni, è morto in un incidente sul lavoro, schiacciato da una gru. La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 24 gennaio, intorno alle 15, in una azienda agricola di Maccarese, alle porte di Roma.

Il giovane lavoratore stava facendo manutenzione sul macchinario quando i cavi che sostenevano la gru hanno ceduto, schiacciandolo. Immediati i soccorsi. Sul posto il personale medico del 118 che ha tentato di rianimare l'operaio, ma non c'è stato nulla da fare. Edoardo Serafini è morto poco dopo, troppo gravi le ferite riportate.

Il ragazzo era regolarmente assunto. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della stazione di Fregene e il personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl Roma 3. La salma è stata messa a disposizione della magistratura per l'autopsia. Si indaga per ricostruire la dinamica della tragedia.

I dati

Proprio nella giornata di oggi, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, la prima presidente della Cassazione Margherita Cassano ha sottolineato come i dati sugli incidenti sul lavoro siano ancora pesanti: "Dai dati messi a disposizione dall'Inail risulta che le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state, nei primi undici mesi del 2023, 968 (38 in meno rispetto alle 1006 del periodo gennaio-novembre 2022, 148 in meno rispetto al 2021, 183 in meno rispetto al 2020 e 29 in meno rispetto al 2019)".

"I dati, pur se in lieve flessione rispetto all'anno precedente, continuano ad essere l'espressione di una grave patologia sociale cui è urgente porre rimedio mediante una forte azione preventiva incentrata sul recupero di effettività di controlli seri, efficaci, moderni, capillari. In un moderno Stato di diritto non è tollerabile che si continui a morire a causa del lavoro", ha concluso Cassano.