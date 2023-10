Edoardo scomparso da casa a 17 anni da venerdì, l'appello della famiglia: "Aiutateci a trovarlo"

"Aiutateci a trovarlo, non abbiamo sue notizie da venerdì". Mamma Claudia Persia è disperata e lancia un appello per poter riabbracciare suo figlio, Edoardo Camilli, 17 anni di Testaccio, scomparso dal 20 ottobre. La donna ha diffuso sui socia un appello diventato virale in poco tempo con oltre 24mila condivisioni.

"Abbiamo fatto regolare denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine. Venerdì pomeriggio verso le 15 lo avevamo sentito. L'ultima sua traccia è a Centocelle, quando il suo cellulare è stato agganciato lì. Poi lo smartphone di Edoardo non ha più dato segni di vita", ha detto a RomaToday la mamma che ha anche lanciato un appello al figlio: "Torna a casa, qualunque cosa la affrontiamo a casa".

Il ragazzo è alto 193 centimetri, è di corporatura magra e ha capelli castani e occhi verdi. Un piccolo segno di riconoscimento: ha un neo chiaro sulla guancia destra. Il giorno della scomparsa indossava un golfino grigio chiaro con la zip e pantaloni della tuta neri, con tasconi laterali, scarpe Nike bianche con il baffo azzurro.

Tantissimi i messaggi di solidarietà e supporto. Edoardo studia al Gioberti e frequenta i Giovani Democratici, il gruppo giovanile del Partito Democratico, del primo municipio.

Per informazioni sulla ricerca del ragazzo si può scrivere a romatoday@citynews.it oppure contattare il numero 33570911026