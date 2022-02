Edicolante morto al Portuense, identificato il ladro

Un incrocio di immagini, quelle delle telecamere di sorveglianza dell'edicola e quelle del fotosegnalamento presenti nelle banche dati delle forze dell'ordine. Sospetti confermati anche da alcuni testimoni che hanno riconosciuto il sospettato. Così, dopo una breve e accurata indagine, i carabinieri hanno identificato l'uomo che avrebbe tentato il furto nell'edicola di Luigi Ramacci, il 64enne morto dopo un malore e dopo aver inseguito quel ladro che in un primo momento gli aveva rubato l'incasso lo scorso giovedì.



Si tratta di un quarantenne della zona del Trullo, appunto già noto alle forze dell'ordine. La sequenza delle immagini acquisite dai carabinieri, lo filma prima dentro l'edicola, poi mentre corre inseguito da Luigi Ramacci. I frame del video sono stati quindi visti da alcuni testimoni che hanno riconosciuto l'uomo, che si muoveva senza mascherina.



Secondo la ricostruzione fatta, Ramacci, dopo aver inseguito il ladro, è rientrato in edicola. Circa 45 minuti dopo ha avuto un malore ed è morto. Saranno l'autopsia e le indagini a determinare se il decesso sia una conseguenza diretta del furto, oppure no. E poi c'è un altro aspetto. Il ladro, dopo aver rubato i soldi dalla cassa, li ha lasciati e, di fatto, li ha "restituiti" a Ramacci. Ora la posizione del 41enne del Trullo, allo stato attuale libero, è al vaglio e i carabinieri presenteranno nelle prossime ore una informativa in procura.