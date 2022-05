Quarticciolo al setaccio: sequestrate ecstasy e ketamina

Quarticciolo al setaccio. Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la capitale. Questa volta l’attenzione è stata data al popoloso e popolare quartiere del V municipio con pattugliamenti e posti di controllo mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Controlli anche nei confronti di cittadini stranieri irregolari. Verifiche negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive nella zona del Quarticciolo ed in piazza delle Gardenie, nel vicino quartiere di Centocelle.

Hanno concorso, insieme agli agenti del V distretto Prenestino, anche i poliziotti del commissariato Porta Maggiore, della squadra mobile e della sezione operativa della questura, dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto prevenzione crimine e le unità cinofile.

78 sono state le persone identificate, fra cui 3 straniere; 50 i veicoli controllati; 1 persona arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed 1 altra arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione; 2 persone sono state segnalate per uso personale di stupefacenti; 3 persone sono state accompagnate negli uffici di polizia per accertamenti relativi a motivi di immigrazione e, al termine delle verifiche, 2 sono state arrestate; sono state infine effettuate 4 perquisizioni che hanno portato al sequestro di 44 grammi di ecstasy in pasticche,19 grammi di ketamina, circa 160 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.