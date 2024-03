Ferruccio Casamonica è morto in carcere a Lecce. Era stato condannato a 25 anni per mafia

Ferruccio Casamonica è morto nella giornata di ieri nel carcere di Lecce. Nato ad Avezzano, settantatre anni compiuti a dicembre, condannato in primo grado a 25 anni di reclusione per associazione mafiosa nel processo "Noi proteggiamo Roma", era considerato al vertice del clan sinti della Romanina, parente di Vittorio diventato famoso per i fastosi funerali alla chiesa di Don Bosco. Si trovava nella casa circondariale di Lecce anche per scontare una condanna in via definitiva a cinque anni e otto mesi per associazione a delinquere finalizzata all'usura.

Un decesso giunto al culmine di condizioni di salute che sono andate via via peggiorando e che avevano spinto, già in passato, l'avvocato della famiglia, Antonio Filardi, a fare richiesta per i domiciliari. A fine 2022 due periti del tribunale di Roma avevano però certificato che le condizioni di salute di Ferruccio Casamonica erano compatibili con la detenzione in carcere. Una nuova richiesta era stata formulata a novembre 2023, in questo caso per la condanna definitiva, all'ufficio di sorveglianza. Richiesta rigettata tre mesi dopo, a fine gennaio: "Si evince che le condizioni cliniche dell'istante, nonostante le patologie da cui è affetto, appaiono mediocri, ma che lo stesso risulta in regolare trattamento farmacologico e monitoraggio clinico, usufruendo inoltre di assistente alla persona".

La richiesta era stata quindi trasmessa al Tribunale di Sorveglianza che nella giornata di domani, 14 marzo, si sarebbe pronunciato in via definitiva. Ieri martedì 12 marzo, le condizioni di Ferruccio Casamonica sono peggiorate ed è sopraggiunto il decesso. Il boss dei Casamonica ha infatti accusato un malore e si è reso necessario l’intervento sul posto dei sanitari del 118:. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già in condizioni precarie e per lui non c’è stato altro da fare, se non, dopo i tentativi di rianimazione, constatare l’avvenuto decesso.

Ferruccio Casamonica si trovava a Lecce da poco più di un anno, dopo essere stato tre anni a Catanzaro e per un breve periodo a Bari.