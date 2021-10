Cede cocaina ad un cliente per 30 euro, pusher in manette

Stava cedendo una dose di cocaina quando è stato sorpreso dai carabinieri. I fatti sono avvenuti in zona ‘Le Rughe’, non lontana da Formello, durante la giornata di sabato. A finire in manette è stato un uomo di 49 anni già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un servizio di osservazione, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un “suo cliente”, in cambio di 30 euro. Subito dopo è stato raggiunto dai Carabinieri ed arrestato. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di più di 2.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo l’arresto l’uomo, un cittadino di 49 anni, è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Resta in attesa del rito direttissimo, la droga e i soldi sono stati sequestrati.