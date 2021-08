Termini: due rapine in pochi minuti, 32enne in manette

Due rapine in pochi minuti nella zona della stazione. A finire in manette un 32enne, arrestato dalla polizia nell'ambito dei controlli atti a prevenire i reati predatori nella zona di Termini, dove da tempo è alta l’attenzione da parte delle Forze dell’Ordine. Intorno alle 5:15, del mattino gli agenti dei Commissariati Viminale e San Lorenzo, hanno arrestato in piazza dei Cinquecento un magrebino di 32 anni, con precedenti di polizia, per tentata rapina.

L’uomo, poco prima infatti dopo aver aggredito alcune persone in strada aveva tentato di rapinarle per poi allontanarsi. Non contento, ha provato a rapinare un altro passante ma, i poliziotti, giunti immediatamente sul posto, lo hanno bloccato e assicurato alla giustizia.