Da Roma a Napoli per i gay pride, due ragazzi insultati e presi a cinghiate

Presi a cinghiate dopo aver reagito agli insulti omofobi nei loro confronti. Due giovani romani, entrambi ventenni, sono stati insultati e aggrediti alle 4 della scorsa notte dopo aver partecipato al Pride Napoli che ha attraversato ieri le strade della città. Si trovavano a piedi in strada al centro della città, in via Santa Brigida, quando sono stati avvicinati da due giovani, un diciottenne ed un sedicenne, che hanno iniziato a rivolgere insulti nei confronti dei due romani, uno dei quali ha reagito alle offese.

I due sono scesi dall'auto ed hanno iniziato ad aggredire le vittime a spintoni, schiaffi e anche con la cinghia dei pantaloni. Poi si sono allontanati. I due giovani romani hanno chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno subito iniziato le ricerche dell'auto e degli aggressori. La vettura è stata individuata e ne è nato anche un breve inseguimento, al termine del quale i due sono stati bloccati e denunciati. Le due vittime sono state soccorse all'ospedale San Paolo, per loro una prognosi di cinque giorni.

Il Comune di Napoli ha espresso "ferma condanna in merito all'aggressione omofoba. L'episodio non sporca la forza di una manifestazione straordinariamente partecipata dalle associazioni, dagli attivisti e dai singoli cittadini per confermare la natura accogliente di Napoli in cui ci si batte tutti i giorni per l'uguaglianza dei diritti".

"Ribadiamo l'invito a tutti i sindaci di approvare urgentemente la nostra delibera contro l'omolesbobitransfobia come avvenuto già in diversi comuni", afferma Fabrizio Marrazzo, portavoce partito Gay LGBT+ , Solidale, Ambientalista , Liberale. "La nostra delibera, ad esempio con il caso appena avvenuto -spiega-avrebbe già imposto ai due ragazzi omofobi una sanzione amministrativa di 500 euro ognuno, considerando l'impossibilità di applicare sanzioni penali in assenza di una legge nazionale che le preveda".