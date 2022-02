Due Ponti: aggredito in casa e rapinato, notte da incubo per un ristoratore

Immobilizzato in casa sua, minacciato e rapinato da due banditi che gli hanno teso un agguato: nottata da incubo per un ristoratore romano, aggredito nell’appartamento in zona Due Ponti in cui vive con la moglie.

L’allarme è scattato sabato notte. L’uomo, 72 anni, è il titolare di un noto ristorante sempre in zona Due Ponti: intorno alle 22 due uomini con il volto coperto e armati - di pistola, stando al racconto del ristoratore - sono entrati in casa, lo hanno minacciato e si sono fatti consegnare il Rolex che aveva al polso. Poi uno dei due lo ha tenuto sotto tiro mentre l’altro frugava nelle stanze in cerca di altri oggetti di valore.

Trovati 500 euro in contanti, i due rapinatori hanno chiuso l’uomo e la moglie (sopraggiunta a causa dei rumori) in un ripostiglio e sono scappati. La coppia, spaventata ma incolume, ha immediatamente chiamato il 112, ma quando la polizia è arrivata sul posto dei banditi non c’era ormai più traccia.

Al vaglio adesso oltre alla testimonianza delle vittime anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.