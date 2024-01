Due Leoni, con una mazza di ferro a bordo non si ferma all'alt e causa due incidenti

Non si è fermato all'alt imposto dalla Polizia di Stato, è fuggito a tutta velocità e ha causato due incidenti, in uno dei quali è rimasta ferita una persona. Un ragazzo di 22 anni, cittadino italiano, è stato denunciato. A bordo aveva una mazza di ferro.

Auto in fuga a Due Leoni

L'episodio si è verificato intorno alle 21.30 di sabato 6 gennaio in zona Valle Fiorita-Due Leoni, vicino Tor Bella Monaca, VI municipio. In via San Biagio Platani una volante della Squadra mobile della Polizia di Stato, impegnata in attività di controllo del territorio, ha intimato l'alto a un'autovettura. Il guidatore ha ignorato la paletta e si è data alla fuga.

Un automobilista ferito

Durante l'inseguimento, la macchina si è prima scontrata con un furgone, causando il lieve ferimento della persona che si trovava all'interno. Poi ha concluso la folle fuga proprio contro la volante. A quel punto si è fermata e gli agenti sono riusciti a bloccare l'autista, identificato in un ragazzo del 2001 italiano. Gli altri tre passeggeri, però, sono riusciti a darsi alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Nel veicolo rinvenuta una mazza di ferro

A bordo dell'auto è stata rinvenuta una mazza di ferro successivamente sequestrata. Il giovane è stato denunciato per danneggiamenti ai beni dello Stato, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale ed è stato ulteriormente sanzionato, in base al Codice della Strada, per non essersi fermato all'alt. Del caso si occupa il commissariato Casilino.