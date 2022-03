Accoltella due fratelli dopo una lite in strada, uno è grave

Due fratelli accoltellati in strada da un uomo. Uno dei due, un 40enne, versa in gravi condizioni al policlinico Gemelli. È quanto successo nel pomeriggio di domenica, in via Soriano del Cimino, nella zona di Labaro.

A ricostruire quanto avvenuto i carabinieri della compagnia Cassia che indagano ora per ricostruire la vicenda e capire cosa abbia scatenato la lite fra l'uomo, arrestato per tentato omicidio, e i due fratelli residenti a Bracciano. A chiamare i militari dell'Arma, il personale medico del 18.

Le vittime, due uomini di 40 e 36 anni, sono stati portati al Gemelli e all'ospedale San Pietro. Il più giovane ha riscontrato una prognosi di 10 giorni, l'altro invece è stato trattenuto in codice rosso anche se non in pericolo di vita.