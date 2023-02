Due escursionisti cadono in un dirupo

Paura alle porte di Roma, in località Rocca di Cave, per due escursionisti che sono caduti accidentalmente in un dirupo. I due sono stati soccorsi dal nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco

I fatti si sono svolti sabato 25 febbraio. I vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso, individuando dopo varie ricerche gli escursionisti dispersi grazie alle coordinate gps inviategli da questi ultimi. Una volta trovati, è intervenuto il personale del nucleo speleo alpino fluviale. Erano in buone condizioni di salute.