Due case per nascondere 35 chili di hashish e marjuana. La scoperta della polizia

Due uomini di 25 e 49 anni sono finiti in manette a Ciampino: dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto ha inizio da un controllo presso un'abitazione. E' bastato suonare al citofono e qualificarsi per mandare nel panico il primo pusher. Dopo la citofonata infatti l'uomo si è affacciato al balcone e ha lanciato una busta di grosse dimensioni che è stata immediatamente recuperata dai poliziotti. All’interno della busta, gli operatori hanno rinvenuto 11 panetti di hashish del peso complessivo di circa 385 grammi, un barattolo di vetro contenente circa 120 grammi di resina di hashish, 3370 euro in contanti e un mazzo di chiavi.

Il mazzo di chiavi ha aperto un ulteriore mondo. Gli agenti hanno infatti appurato che l’uomo, un 25enne romano, aveva in uso un’altra abitazione nella zona periferica di Ciampino a cui era riconducibile il mazzo di chiavi trovato poco prima. A quel punto, una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare nello stabile, dove hanno riscontrato la presenza di un altro uomo, identificato come un 49enne romano. Rinvenuti 421 panetti di hashish e 5 buste contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 23 chili, 9 buste contenenti marijuana del peso di circa 7 chili, 16 involucri con circa 3,5 chili di resina di hashish, un barattolo con all’interno oltre 1 chili di cannabis, un involucro contenente oltre 6 grammi e mezzo di cocaina, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 9630 euro suddivisi in banconote di vario taglio.