La discarica abusiva scoperta con i droni

Una discarica abusiva. A scoprirla la polizia locale di Ciampino grazie ai droni. I rifiuti tra zona di Pantanelle, Acquasotterra e Valle Marciana.

L’operazione della polizia ambientale è partita dopo che i droni hanno individuato l’area di riferimento di 1.500 metri quadrati. Lì sono stati trovati parti di carrozzeria di veicoli fuori uso, legname, scarti edili, mobili e tanto altro. Gli agenti hanno sequestrato l’area, sanzionato il proprietario (un uomo di 68 anni) e disposto l’obbligo del ripristino dei luoghi entro 60 giorni per effettuare la bonifica integrale dell’area con smaltimento dei rifiuti tutto a spese a carico dell’uomo.

Emenuela Colella, sindaca di Ciampino ha ringraziato il comandante Roberto Antonelli e tutti gli agenti dell’operazione: “Ferma condanna all’abbandono indiscriminato di rifiuti. Le microdiscariche che nascono all’interno della nostra città rendono vani i nostri sforzi di mantenere pulizia e decoro. Come amministrazione siamo impegnati nella gestione e nella promozione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. Grazie all’utilizzo di una tecnologia sempre più strategica nel contrasto dei reati stradali e nell’azione di controllo del territorio, siamo in grado di intervenire tempestivamente e dare una risposta concreta”.

“Tra gli obiettivi che abbiamo stabilito per il 2024 c’è anche quello di un maggiore controllo del territorio, per la prevenzione e la repressione di reati ambientali” – ha spiegato l’assessora alle Politiche ambientali Federica Giglio –. Quello che può sembrare il semplice accatastamento su terreno privato di materiali vari, in realtà è un grave rischio per l’ambiente e, di conseguenza, per la salute”.