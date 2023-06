Ancora un drone in volo sul Colosseo nonostante il divieto. Denunciato turista

Ancora un drone in volo per riprendere dall'alto le immagini del Colosseo nonostante la no fly zone. A finire nei guai un giovane turista messicano. I fatti lo scorso pomeriggio, in via Celio Libenna, dove il 27enne centroamericano ha fatto alzare in volo il suo drone, facendolo sorvolare sull’Anfiteatro Flavio su cui vige il divieto di sorvolo.

I carabinieri della stazione Roma Quirinale hanno individuato l’uomo e dopo averlo identificato lo hanno denunciato per la violazione del divieto di sorvolo del codice della navigazione. Il drone è stato sottoposto a sequestro penale, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.