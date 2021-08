Drone in volo su piazza di Spagna, ecco come un turista è finito nei guai

Il turista è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale

Questa mattina una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Trevi, in servizio di vigilanza a piazza di Spagna ha fermato, in prossimità della scalinata di Trinità dei Monti, un ragazzo di nazionalità greca di 25 anni, intento a far volare un drone.

Il turista, al termine delle procedure di identificazione, è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale e il drone è stato sequestrato. Non è il primo turista finito nei guai in questa estate a Roma. L'ultimo, in ordine di tempo, ad inizio agosto: un giovane che stava facendo volare un velivolo sul parco del Colosseo. Sorte simile toccata ad un 27enne lo scorso luglio.