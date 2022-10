Drone in volo nella "no fly zone" di Roma

E' stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo "Prati", in servizio di vigilanza nella zona, il turista che, giovedì mattina, è stato sorpreso a far volare un drone sopra l'area monumentale di Castel Sant'Angelo.

Il 59enne è stato intercettato dagli agenti nei pressi del Lungotevere degli Altoviti, mentre era intento a far volare il dispositivo nella "no fly zone" e per tale motivo, al termine delle procedure di identificazione, è scattata la denuncia nei confronti del cittadino, oltrechè il sequestro del drone.