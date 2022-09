Fa volare un drone sul Colosseo, turista denunciato

Voleva fare qualche ripresa scenografica del Colosseo dall’alto sfruttando il suo drone, ma al posto del video ricordo da portare con sé di ritorno dalle vacanze ha ottenuto una denuncia.

Protagonista della vicenda un turista di nazionalità cinese di 21 anni, nella Capitale per qualche giorno di vacanza. I carabinieri del comando di piazza Venezia lo hanno individuato venerdì sera nello spiazzo davanti al Colosseo, tra i tanti turisti che affollano Roma in questi giorni di settembre, mentre pilotava il drone, e sono subito intervenuti. L’area del centro è infatti una no-fly zone, in cui non è possibile volare a meno di non avere apposita autorizzazione. Per le riprese del Colosseo, tra l’altro, non è la Soprintendenza Capitolina ad avere voce in capitolo, visto che è di competenza statale.

I carabinieri hanno quindi recuperato il drone, lo hanno sequestrato e hanno fatto scattare la denuncia in stato libertà per divieto di sorvolo.