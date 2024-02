Drogato e senza soldi mette annunci on line per far prostituire la madre

Minacciata, picchiata e maltrattata per anni. Un figlio fuori controllo, tanto da arrivare a mettere un annuncio online - su un sito di incontri a pagamento - per far prostituire la madre, naturalmente contro la volontà della donna. Una mamma invalida, che dopo anni di soprusi è stata nuovamente malmenata, dopo aver sorpreso il suo ragazzo mentre cercava di rivendere la sua televisione per comparsi il crack da cui è dipendente. Ventotto anni, romano, residente al Quarticciolo, è stato fermato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia.

È la notte del 11 febbraio quando una donna, una disabile di 55 anni, chiama il 112 chiedendo aiuto dopo essere stata violentemente aggredita dal figlio. Sul posto arrivano le volanti e gli agenti del V distretto Prenestino e del commissariato Porta Maggiore di polizia. In strada i poliziotti sentono le grida d'aiuto dalla donna e la trovano mentre prova a scappare dalle scale di una palazzina popolare di via Ugento dove vive con il figlio.

Impaurita, sotto choc, la donna porta sul volto e sul corpo i segni dell'aggressione appena subita. Gli agenti arrivano sino all'appartamento della donna dove trovano il 28enne ancora all'interno. Ferita, la 56enne viene affidata alle cure del personale medico e trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni dove racconta anni di angherie, vessazioni e maltrattamenti subiti dal figlio. Almeno sei casi - quelli accertati - dal maggio 2019 a luglio 2023. Arrestato per droga, il 28enne sconta la pena e torna a casa della madre dove riprende i suoi atteggiamenti violenti.

Alla ricerca spasmodica di soldi prende una foto della madre da giovane e crea un annuncio su un portale di incontri sessuali a pagamento, trattando direttamente con i potenziali clienti, nonostante il netto rifiuto della mamma a prostituirsi per permettergli di acquistare la cocaina cotta. Tossicodipendente, senza denaro, decide così di rivendete la televisione della madre. La donna lo scopre mentre prova a uscire con l'apparecchio tv ma viene prima minacciata e poi colpita al volto. Una volta in terra il figlio la colpisce ancora con dei calci e poi se ne va in camera, come se nulla fosse accaduto.

Raccolte le denunce della donna, è informato il magistrato di turno, il 28enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia in attesa di convalida.