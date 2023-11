Hashish e cocaina in casa di un 30enne, sequestrati 1,3 chili

Più di un chilo di hashish e quasi venti grammi di cocaina. Nei guai un 30enne romano, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri in zona La Storta, a Roma Nord.

Il 30enne è stato notato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Roma Cassia mentre percorreva a piedi via Giorgio Strahler, con atteggiamento nervoso. Motivo per cui i militari hanno deciso di controllarlo. Sottoposto a perquisizione personale, il 30enne è stato trovato in possesso di circa 1,3 chili di hashish, 18 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di circa 280 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio, che sono stati sequestrati.

Condotto in caserma, l’uomo è stato poi condotto dinanzi al tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto.