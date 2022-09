Il pusher con la passione per l'Uomo Tigre

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale di Roma, coordinati dalla procura della Repubblica, hanno arrestato 9 persone, sequestrando 2.5 kg di droga e 30.000 euro in contanti.

Il pusher con la passione per il manga anni '80

Nel dettaglio, i militari della stazione Appia tra il 23 e il 24 settembre hanno arrestato un romano di 25 anni trovato in possesso di uno zaino contenente 10 dosi di hashish con una speciale etichettatura. Gli involucri, infatti, riportavano l'effige dell'Uomo Tigre, personaggio cult dei cartoni giapponesi anni '80, di successo in Italia e non solo.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato pizzicato in macchina, in compagnia di un 32enne seduto sul lato passeggero. All'avvicinarsi dei militari, il 32enne è stato visto liberarsi dal finestrino di uno zaino, all'interno del quale si trovavano le dosi di stupefacente contrassegnate. La perquisizione successiva a casa del 25enne ha fatto scoprire ai carabinieri 11 grammi di hashish.

Arresti a Termini e San Basilio

In zona stazione Termini, tra via Gioberti e via Giolitti, i carabinieri di piazza Dante hanno fermato e arrestato un cittadino del Mali, 30 anni, senza dimora e con precedenti, perché in possesso di un coltello e 8 dosi di hashish. A San Basilio, tra via Muccia e via Montecarotto, i carabinieri del nucleo operativo di Montesacro hanno messo le manette ad un 42enne, romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina, dopo essere stato notato fermo ai margini della strada nella sua auto. Nel veicoli i carabinieri hanno trovato 41 dosi di "neve", nascoste dentro al cruscotto.

L'arrestato tenta la fuga: in casa oltre 1 chilo di cocaina

Al Portuense, in piazza Metolli, il nucleo operativo dell'Eur ha sorpreso un 41enne di Roma mentre cedeva alcune dosi di hashish. Fermato, ha tentato successivamente la fuga mentre i miliari si recavano a perquisire l'abitazione al Trullo. L'arrestato ha spintonato i carabinieri, cercando di divincolarsi, ma è stato subito bloccato. Nell'appartamento dell'uomo sono stati sequestrati 1,4 chilogrmmi di hashish, 355 grammi di cocaina, bilancini di precisione, 25.680 euro cash e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.