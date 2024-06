Da Garbatella a Furio Camillo, in manette tre spacciatori in poche ore

La polizia di Stato ha fermato e arrestato tre persone in poche ore, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga a Garbatella

Il primo in zona Garbatella, dove gli agenti del commissariato Colombo hanno messo le manette ad un cittadino italiano di 22 anni che transitava in via Fernando Colombo. Dopo aver rinvenuto sostanze addosso al giovane, la perquisizione è continuata nella sua abitazione dove sono stati rinvenuti 4,4 kg di varie sostanze, 1.400 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Spaccio di cocaina ai domiciliari

Gli agenti dello stesso commissariato hanno arrestato anche un 31enne, sempre italiano. Le indagini hanno portato a conoscenza di un'attività illecita condotta dall'uomo, già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga. L'arresto è scaturito dopo che gli agenti hanno visto un uomo, noto assuntore, entrare nell'appartamento del 31enne. Entrati anche loro, gli agenti si sono fatti consegnare un involucro con 0,3 grammi di cocaina. Durante la perquisizione dell'appartamento, lo spacciatore ha cercato di disfarsi di una busta contenente altra sostanza, che nascondeva nei pantaloni, svuotandola fuori dalla finestra. Una parte, però, è stata recuperata e corrispondeva a 14 grammi di sostanza stupefacente. Trovati anche 600 euro in contanti.

Arresto a Furio Camillo

In via della Marrana, zona Furio Camillo, gli agenti del commissariato Appio Nuovo durante un servizio per il contrasto dello spaccio, hanno arrestato un 24enne di origini egiziane. Il fermo è scaturito dopo un controllo su una macchina ferma in doppia fila, con alla guida l'egiziano, che ha insospettito gli agenti con i suoi modi di fare circospetti. Perquisito prima addosso e poi in macchina, sono venuti fuori 11 grammi di cocaina e 335 euro in contanti.