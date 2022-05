Tor Bella Monaca, una fessura nel muro per nascondere la droga nel vano ascensore

La droga nascosta nei posti più disparati delle palazzine popolari per averla sempre a disposizione e pronta alla vendita. Succede a Tor Bella Monaca dove i poliziotti del VI distretto Casilino, hanno arrestato una donna 48enne di origine italiana nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti in borghese, dopo aver osservato a lungo l'attività e gli atteggiamenti della donna che stava sostando nervosamente fuori dall'ingresso della propria palazzina, l'hanno bloccata nel momento in cui questa prelevava, da una fessura del muro a fianco dell'ascensore con un ferretto nascosto nella borsa, alcune dosi di sostanza stupefacente. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto per la donna la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma.