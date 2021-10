Spaccio 2.0: la droga dello stupro venduta sul dark web, 39 arresti

La droga dello stupro e altre sostanze sintetiche vendute sul web, quello più oscuro. Un giro d'affari sgominato, che ha portato all'arresto di 39 persone. È la sintesi dell'operazione scattata dalle prime ore di questa mattina e portata avanti dai militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute che, a seguito di articolate e complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica della Capitale, hanno dato esecuzione in diversi parti d'Italia all'ordinanza di applicazione di 39 misure di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari.

A partecipare all'operazione anche altri reparti dell'Arma, dei nuclei cinofili ed i nuclei elicotteri, dei Ris e di Europol. Nell'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, si legge come le 39 persone siano "gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro, catinoni sintetici e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle 'Nuove sostanze psicoattive', acquistati sul deep e sul darkweb". Nell'operazione, che vede impiegati oltre 200 militari, sono in corso anche numerose perquisizioni.