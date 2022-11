Caramelle con Lsd e droga dello stupro, il gran bazar allucinogeno del pusher del Tuscolano

Un campionario di droghe chimiche, catalogate, suddivise in dosi e pronte ad essere spacciate nei locali e dove vi era richiesta: Lsd, Mdma, funghetti allucinogeni, mefedrone, Fentanyl e Gbl, la cosiddetta "droga dello stupro". Un vero e proprio grande magazzino di droga chimica che veniva spacciata da un insospettabile incensurato residente nella zona del Tuscolano non solo sotto forma di francobolli (i cosiddetti trip intrisi di acido lisergico) ma anche attraverso caramelle gommose, con la sostanza cosparsa tra lo zucchero, con il concreto rischio che potessero finire anche nella disponibilità di minori.

Un 40enne romano è stato arrestato, colto in flagranza di reato dopo aver ricevuto in consegna un litro di Gbl (o ghb) arrivato nella Capitale dall'Olanda. Arrivati alla sua abitazione gli investigatori di polizia oltre alla droga dello stupro che stavano seguendo nell'ambito di un amplio filone d'indagine che ha messo nei guai anche insospettabili personaggi dello spettacolo, appartenenti alle forze dell'ordine e stimati professionisti, come dentisti e professori fra i quali un neurolgo dell'ospedale San Camillo, si sono trovati davanti un campionario ricco di ogni sostanza, tanto che per catalogarlo sono stati necessari tre giorni.

Il carico di droga dello stupro arrivato dall'Olanda

A trovare e sequestrare la droga dello stupro (acido-idrossibutirrico) la squadra di polizia giudiziaria della polizia di frontiera di Fiumicino. Una volta in casa dell'uomo i poliziotti hanno poi scoperto, in un freezer adibito a dispensa, un’ingente quantità di droga chimica occultata, tutta meticolosamente catalogata e suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato.

Gran bazar delle droghe chimiche

L’uomo, infatti, deteneva sostanze stupefacenti di tipo sintetico, quali polveri di mdma, mefedrone, essenze narcotiche di varia natura e soprattutto, oppioidi quali il fentanyl, una droga fino a 100 volte più potente della morfina, la cui sola inalazione di poche particelle può risultare letale.

Lsd e funghetti allucinogeni

Inoltre, tra le sostanze altamente tossiche ed allucinogene, come i classici funghetti allucinogeni essiccati (psilocibina) che custodiva in un barattolo in modo che si confondesse con altri contenitori di spezie, gli operatori della polizia giudiziaria di Fiumicino, hanno rinvenuto una tra le più pericolose sostanze stupefacenti psichedeliche conosciute, la cosiddetta lsd.

Lsd in francobolli e caramelle gommose

Scoperto inoltre lo stratagemma escogitato dall'uomo: non solo utilizzava dei classici francobolli intrisi di acido lisergico, ma anche caramelle gommose in cui tale sostanza era stata sapientemente immessa. La gravità di quanto rinvenuto va valutata anche in considerazione del fatto che queste caramelle, rese invitanti proprio dal colore acceso e dallo zucchero di cui erano cosparse, potrebbero indurre ad un consumo inconsapevole ed è alto il rischio che possano finire anche nella disponibilità di minori.

La sostanza stupefacente è stata pertanto sequestrata e l’arresto convalidato con la detenzione in carcere.