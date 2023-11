La sorpresa nell'ovetto era la droga per lo spaccio

Nascondeva droga pronta per lo spaccio all'interno degli involucri contenenti le sorprese dei famosi ovetti di cioccolato. Uno stratagemma che non ha impedito a un 30enne di evitare l'arresto. Il pusher è stato fermato dai carabinieri di Pomezia in piazza Bellini.

Sottoposto a perquisizione personale, il 30enne è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina nascoste all’interno di un ovetto di plastica, che sono stati sequestrati. Per questo motivo per l’uomo sono scattate le manette ed è stato condotto presso il tribunale di Velletri dove l’arresto è stato convalidato.

L'altro arresto

In un'altra occasione, i militari hanno arrestato un 31enne italiano, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione aggravata e porto abusivo di coltello. In via Fratelli Bandiera, l'uomo sotto la minaccia di un coltello da cucina, aveva costretto un suo conoscente consegnargli del denaro, probabilmente per precedenti debiti legati alla droga. Il 31enne, dopo essere stato identificato è stato condotto presso il carcere di Velletri, dove il tribunale ha convalidato l'arresto.