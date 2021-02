Viale Togliatti: in strada con una scatola di scarpe, nascondeva hashish e cocaina

E' stato notato mentre passeggiava in strada in atteggiamento sospetto con una scatola di scarpe fra le mani. Fermato dai carabinieri all'interno della stessa nascondeva un panetto di hashish del peso di 120 grammi ed alcune dosi cocaina. Il fermo su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle, dove i militari della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno poi arrestato un 52enne romano.

Fermato e perquisito dai carabinieri nella scatola delle scarpe è stato rinvenuto il panetto, mentre le dosi di cocaina erano occultate in una scarpa. La successiva perquisizione a casa dell’arrestato ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altri 15 grammi di cocaina, 15 di hashish, 260 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.