Droga dalla Capitale per le piazze di spaccio di Rieti, i fornitori a Ponte di Nona e Casal Bruciato

Da Roma est alle piazze di spaccio di Rieti e dei comuni della sua provincia. Si riforniva a Ponte di Nona e Casal Bruciato una banda di spacciatori smantellata dai carabinieri nell'ambito di una maxi operazione scattata alle prime luci dell'alba. Tredici le persone arrestate, tutti italiani, tranne un uomo originario della Romania.

Il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Rieti, coordinati dal gip del tribunale reatino, ha smantellato una rete di narcotraffico, radicata in vari comuni della provincia di Rieti, in particolar modo a Poggio Moiano, per mezzo della quale varie sostanze stupefacenti tra cui cocaina, hashish e marijuana, provenienti da Roma, venivano rivendute al dettaglio nel territorio sabino sino alla provincia romana di Fiano Romano, anche a minori, per un giro d’affari di mezzo milione di euro.

Le prenotazioni della sostanza stupefacente e le specifiche modalità di dettaglio per la successiva vendita venivano, in molti casi, concordate tra cliente e spacciatore attraverso lo scambio di messaggi tramite social network quali WhatsApp, Telegram e Messenger.

L’operazione ha visto impiegati oltre 80 carabinieri nelle province di Rieti, Roma e Torino supportati da velivolo del nucleo carabinieri elicotteri di Rieti e da unità cinofile del nucleo di Roma.