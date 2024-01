Spaccio su Telegram con il QR code, scoperti i pusher gettano scatola con 6 chili di droga dal settimo piano

Ha gettato uno scatolone contenente quasi 6 chili di droga dal settimo piano di una palazzina di Tor Bella Monaca una delle persone arrestate dalla polizia in una operazione che ha portato a sgominare una fiorente attività di spaccio tramite Telegram e un QR code. Particolarità del gruppo criminale, la modalità di vendita di hashish e sigarette elettroniche al thc. Sia sui panetti di 'fumo' che sulle e-cigarette gli investigatori hanno trovato lo stesso QR code. Inquadrato li ha portati su un canale Telegram dove si vende ogni tipo di sostanza stupefacente, pronta alla spedizione via posta. Quattro le persone finite in manette, fra le quali un tassista romano.

Taxi a Torre Maura

L'operazioni degli investigatori del commissariato Appio è scattata quando uno dei quattro pusher, tutti seguiti con servizi di osservazione e appostamento, è stato notato arrivare a bordo del suo taxi in viale di Torre Maura - periferia est della Capitale - come se fosse in attesa di qualcuno. Difatti, poco dopo, è giunta un’altra delle persone pedinate la quale, dopo essere salita a bordo del taxi, ha indicato la destinazione.

Terzo complice sul taxi

I due, percorsi pochi metri, si sono fermati e sono stati quindi raggiunti da una terza persona in possesso di una voluminosa busta di colore nero – all’interno della quale gli agenti hanno più tardi rinvenuto 1 chilo di hashish e sigarette elettroniche al thc, il principio attivo di marijuana e hashish, che può arrivare a dare gli stessi effetti di uno spinello.

La droga nel taxi

Appena le due persone a bordo del taxi sono scese, allontanandosi all’interno di un edificio in viale di Tor Bella Monaca - sempre nel VI municipio Torri - la polizia è intervenuta fermando e identificando l’uomo alla guida del taxi e recuperando la busta nera all’interno dell’auto.

Scatola con la droga gettata dal settimo piano

Subito dopo, mentre alcuni poliziotti si sono posizionati presso le scale condominiali dell’edificio di Tor Bella Monaca, altri agenti hanno circondato la palazzina tenendo sotto controllo le varie finestre. Non appena gli uomini del commissariato hanno individuato l’appartamento utilizzato come base di spaccio, contestualmente, dall’interno, vistisi ormai scoperti, al fine di sbarazzarsi dello stupefacente, i soggetti hanno lanciato un massiccio scatolone dalla finestra.

Sigarette elettroniche al thc

Alla fine le 4 persone coinvolte nell’attività di spaccio sono state bloccate. Recuperato lo scatolone è stato accertato che all’interno c’erano 58 panetti di hashish per un peso di quasi 6 chili, oltre a 35 “svapo pen” contenenti cannabis, 20 buste gialle per le spedizioni postali, 3 bilancini di precisione e ulteriori frammenti di hashish. Rinvenuto ulteriore stupefacente anche a seguito di perquisizione all’interno dell’appartamento interessato.

Spaccio su Telegram con il QR code

Durante le indagini è emerso che le etichette poste sui contenitori utilizzati per i panetti di hashish, rinvenuti sia a bordo del taxi che nello scatolone, riportavano lo stesso QR Code che, scannerizzato, riconduceva a una app di messaggistica di Telegram dove veniva pubblicizzata la vendita di varie sostanze stupefacenti. Da uno dei cellulari sequestrati si è poi risaliti a un’attività di spaccio eseguito a mezzo web, avvalendosi inoltre di spedizioni di stupefacenti su tutto il territorio nazionale.

Quattro arresti

Ultimato il servizio per i 4 è scattato l’arresto in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, gli arresti sono stati successivamente tutti convalidati dalla magistratura.