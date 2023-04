Droga senza sosta al Pigneto e Torpignattara per giovani e universitari, 15 arresti

Un gruppo di spacciatori multietnici. Italiani, bengalesi, romeni e tunisini, impegnati nel vendere marijuana, hashish e cocaina a tutte le ore a Torpignattara, soprattutto in via Rovetti, senza disdegnare la piazza di spaccio del Pigneto. Il target, quello dei giovani della movida romana e gli studenti universitari.

A sgominare il sodalizio che in caso di arresto provvedeva alla tutela legale, economica e logistica degli affiliati, sono stati i carabinieri con la direzione distrettuale antimafia. Quindici le persone arrestate.

Nello specifico l'ordinanza firmata dal gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per dodici persone, altre tre invece andranno agli arresti domiciliari. Il gruppo è gravemente indiziato, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina, hashish e marijuana e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La base a Torpignattara

L'indagine dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Centro ha consentito di ricostruire le dinamiche del gruppo. Ad avere i ruoli principali all'interno della banda di pusher era il gruppo degli italiani, attivi nel traffico di cocaina, hashish e marijuana che nel quartiere di Torpignattara avevano costituito una fiorente piazza di spaccio, ben delineata per compiti e obiettivi, organizzata in vedette e controlli posti a supporto e difesa della zona e con una turnazione di soggetti dediti allo spaccio tali da garantire un flusso ininterrotto di illeciti affari. Una organizzazione simile a quelle che si vedono a San Basilio o Tor Bella Monaca, per fare qualche esempio noto.

Lo spaccio anche al Pigneto

Gli accertamenti della procura e dei carabinieri, inoltre, hanno permesso di arrestare altri cittadini italiani, non appartenenti direttamente al gruppo di Torpignattara, ma comunque attivi in altre due piazze di spaccio in via Rovetti e nel limitrofo quartiere del Pigneto.

Anche loro sono ritenuti responsabili della vendita delle medesime tipologie di stupefacenti, peraltro molto richieste al Pigneto e a Torpignattara, luoghi ormai fissi della movida romana e di una massiccia presenza di studenti universitari.